Лиссабон, , 16:16 — REGNUM Количество граждан Португалии, умерших от коронавируса COVID-19, достигло 43 человек, сообщает 25 марта пресс-служба минздрава страны.

По их данным, за последние сутки выявлено свыше 600 заразившихся, что довело общее число инфицированных до 2 995 человек.

Напомним, с 19 марта власти Португалии ввели режим чрезвычайного положения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заражены коронавирусом более 372 тысяч человек. В США 24 марта заявили, что эта цифра уже перевалила за 400 тыс.

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