Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM Около 14 тыс. петербуржцев подлежат изоляции из-за распространения коронавируса. Такими данным обладает региональное управление Роспотребнадзора.

В городе продолжаются профилактические мероприятия в связи с COVID-2019, в том числе в пункте пропуска в аэропорту «Пулково».

В управлении Роспотребнадзора имеются сведения о 13 тыс. 874 гражданах, прибывших в северную столицу из зарубежных стран.

«В настоящее время ведется работа по вручению этим гражданам постановлений об изоляции», — заявили в ведомстве.

Напомним, за сутки число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 163 человека, достигнув 658 заболевших в 55 регионах. В Петербурге в Боткинской больнице с признаками ОРВИ и подозрением на вирус находятся 324 пациента, которые прибыли из неблагополучных по COVID-19 стран. Диагноз подтвердили у 21 человека.

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