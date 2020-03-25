Абакан, , 16:07 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов призвал граждан минимизировать прогулки по улицам, поездки на общественном транспорте и походы в магазин. Он заявил об этом в обращении к жителям, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы.

По его словам, в зоне наибольшего риска в связи с распространением коронавируса оказались пожилые люди, а также лица с хроническими заболеваниями. В связи с этим он рекомендовал им не выходить на улицу до середины апреля. Пенсии им будут доставлять на дом, в помощь им мобилизуют силы добровольцев.

Руководителей ведомств и организаций он призвал по возможности отправить сотрудников на дистанционную работу, а организаторов массовых мероприятий — отказаться от своих планов.

Напомним, на сегодняшний день в республике зарегистрирован один случай заболевания новым вирусом. На карантине находятся 15 человек, ещё более полутысячи — в режиме самоизоляции.

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