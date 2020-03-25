Екатеринбург, , 16:07 — REGNUM В Екатеринбурге закончились медицинские маски в составе гуманитарной помощи. Об этом заявил глава свердловского отделения Красного Креста Дмитрия Вершинина.

Как передаёт «Новый день», маски закончились за сутки, хотя их выдавали лишь по одной в руки. В основном за средствами защиты приходили пожилые люди.

«Кажется, идет какая-то паника, связанная с этими масками», — предположил Вершинин.

Также в Красный Крест обращались чиновники районной администрации, представители полиции, ЗАГСа и работники НПО автоматики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратуру попросили разобраться с дефицитом масок в Свердловской области. Также в регионе зафиксировали накрутку цен на данные медицинские средства.

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