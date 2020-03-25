Томск, , 16:05 — REGNUM Власти Томской области сообщают: 25 марта, по состоянию на 12:00 местного времени, в инфекционных отделениях Томска и Северска находятся 28 человек.

«Первый выздоровевший пациент вчера выписан из инфекционного отделения в Северске. Ранее ему был поставлен диагноз ОРВИ. На сегодняшний день в Северске в отделении остаются семь человек, у всех отрицательные результаты анализов на наличие коронавирусной инфекции», — сказано в официальном сообщении.

Также известно, что в инфекционном отделении томской больницы № 3 находится 21 человек: у одного пациента диагноз коронавирус подтвержден 18 марта, у 17 пациентов ПЦР-тест отрицательный, у троих анализы отправлены на исследование.

Как сообщало ИА REGNUM, заболевший «привёз» коронавирус в Томскую область из Италии.

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