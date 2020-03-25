Москва, , 16:06 — REGNUM Коронавирус — главная тема последних недель во всем мире. Как будет развиваться ситуация с пандемией и что она принесет народам — вопросы, на которые пытаются ответить сейчас все, кто не остается в стороне от происходящего (а оно таково, что затрагивает либо так или иначе затронет всех). ИА REGNUM обращается к своим читателям: а что думаете про коронавирус Вы?

Опаснее ли эта пандемия, чем ежегодные эпидемии гриппа? Опасаетесь ли Вы за свое здоровье? Как Вы оцениваете эффективность действий российских властей перед лицом этой угрозы? Какие из предпринимаемых властями мер кажутся Вам верными, а какие — нет? Предлагаем Вам ответить на эти и несколько других вопросов.

Опрос традиционно проводится на платформе STIRVOX, которая позволяет каждому респонденту увидеть социологический портрет его единомышленника.