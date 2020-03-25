Архангельск, , 16:02 — REGNUM Завтра, 26 марта, в Архангельске проверят готовность централизованного оповещения населения в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили

С 11.30 до 11.40 будут запущены электросирены. Затем по уличным динамикам, по радиотрансляционной сети города, по сети эфирного вещания в FM диапазоне на частоте 102,00 мГц, по телеканалу «Россия — 1» будет передано речевое сообщение.

«Жителям города в период проверки системы необходимо при звуках сирены включить радио‑ и телеприемники, прослушать речевое сообщение и продолжать заниматься своими делами», — сообщает штаб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске новый коронавирус подтвержден у трех человек.