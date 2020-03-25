Ростов-на-Дону, , 15:56 — REGNUM 270 пассажиров рейса, прибывшего в Ростов-на-Дону из Таиланда вместе с заболевшей COVID-19 ростовчанкой, находятся в режиме самоизоляции. Состояние здоровья потенциальных носителей коронавируса контролируют медики.

ИА REGNUM ранее сообщало, что семья заболевшей COVID-19 в Таиланде ростовчанки отправлена на карантин. Диагноз пациентки, госпитализированной в изолятор с симптомами коронавируса, был подтверждён 25 марта.

В настоящее время на Дону усилены меры борьбы с коронавирусом. Соответствующие поправки внесены в распоряжение, которое ростовский губернатор Василий Голубев подписал 16 марта. Согласно изменениям, массовые мероприятия численностью участников более 50 человек, отменены. Скорректирована работа кружков и секций. В ближайшее время вся система здравоохранения в регионе должны быть приведена в режим повышенной готовности.

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