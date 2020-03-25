Омск, , 15:49 — REGNUM Представители РПЦ, несмотря на угрозу расрпостранения коронавируса, не желают оказываться от некоторых церковных таинств, в частности — причащения. Как сообщает «СуперОмск», по этому поводу митрополит Омский и Таврический Владимир во время программы «Благовест. Слово пастыря» прямо заявил, что не видит смысла для верующего прикасаться к Святой чаше, если человек боится заразиться.

«Ведь когда была Тайная вечеря, 11 причастились во спасение, а один во погибель. Поэтому, если я боюсь заразиться, для чего я тогда подхожу к Святой чаше. Надо походить с верою, а не бояться какого-то вируса. Неужели Бог слабее, чем вирус?» — пояснил священнослужитель.

При этом, по словам митрополита, другие меры предосторожности, безусловно, должны соблюдаться.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее схожее мнение высказал митрополит Агафангел — епископ Русской православной церкви, митрополит Одесский и Измаильский. Он полагает, что предпринимаемые меры безопасности не должны переступать границ нашей веры:

«Я не призываю отказаться от разумных мер безопасности во время эпидемии (которые устанавливаются, прежде всего, ради немощных в вере и могущих смутиться) — например, мы, даже, вполне могли бы вернуться к первым временам христианства и возобновить порядок, по которому на Литургии верных могут присутствовать только те, кто намерен причаститься, — в этом, хоть и есть нарушение традиции, но нет отступления.

В то же время мы не можем, скажем, пользоваться одноразовыми лжицами для причастия, поскольку Господь передал ученикам Чашу со Своей Кровью и каждый из апостолов отпил из этой Святой Чаши, а не (прости, Господи) из одноразового стаканчика».

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в 20 регионах России зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции.