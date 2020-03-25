Вашингтон, , 15:46 — REGNUM В США умер режиссер, сценарист и продюсер Стюарт Гордон, получивший известность по экранизации произведений Говарда Лавкрафта. Об этом 24 марта сообщает Variety.

Прославленному режиссеру было 72 года. В первую очередь он получил признания благодаря фильмам ужасов, однако работал и в другом амплуа, в частности был одним из создателей популярной франшизы «Дорогая, я уменьшил детей».

В последние годы жизни Гордон служил в театре в Лос-Анджелесе, писал книги. Режиссер стал лауреатом множества престижных премий в области кинематографа. У него осталась жена, три дочери и четверо внуков.

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