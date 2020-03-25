Подгорица, , 15:50 — REGNUM Нарушение режима самоизоляции обернулось для командующего флотом Черногории Веско Томановича возбуждением дела. Об этом сообщает 25 марта Управление полиции республики.

Указано, что Томанович, вернувшийся из-за границы вместе с членами семьи, должен был оставаться дома. Однако он гулял по городу и ходил в магазин за продуктами, это отследили по его телефону и видеокамерам.

В результате офицера принудительно изолировали, а также возбудили против него дело о невыполнении рекомендации врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Черногории от заболевания COVID-19 скончался один человек, заражены коронавирусом 52 человека.

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