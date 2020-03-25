Стокгольм, , 16:12 — REGNUM В настоящее время значительная часть полицейских Швеции переведена на дистанционную работу из дома, согласно рекомендациям Агентства общественного здравоохранения Швеции, принятыми по причине прогрессирующей пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Однако в полиции отмечают, что имеющихся у них технических возможностей по-прежнему недостаточно для всех, кому необходимо работать дистанционно. Об этом 25 марта сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

«Сегодняшняя нагрузка на IT-системы и другие вещи не позволяет всем работать из дома», — заявил главнокомандующий силами полиции Швеции Пер Энгстрем.

Напомним, что ранее Агентство общественного здравоохранения Швеции настоятельно рекомендовало всем тем, у кого есть возможности для удаленной работы из дома, воспользоваться ими. Для некоторых государственных служащих это невозможно, например, для сотрудников полиции, находящихся при исполнении обязанностей во время патрулирования улиц и друг мероприятий, требующих физического присутствия стражей правопорядка. Но даже при том, что многие полицейские могут выполнять свои обязанности удаленно и уже выполняют их, полиции Швеции все равно не хватает IT-потенциала для осуществления беспрерывной работы на должном уровне.

Тем не менее, полицейские в Швеции не являются единственными государственными служащими, которые, как и работники частного сектора, сталкиваются с невозможностью организовать работу на необходимом уровне, используя прежние возможности информационных и технических мощностей. Отметим, что с такой трудностью столкнулись многие страны, которые в настоящее время просто вынуждены переводить значительную часть рабочей силы на удаленный метод работы.