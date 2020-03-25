Кишинёв, , 15:34 — REGNUM Свыше 1 тыс. российских граждан, остающихся в Молдавии, попросили о содействии в их возвращении на родину. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Молдавии.

Ранее, 21 марта, два самолёта «Аэрофлота» доставили из Кишинёва в РФ более 370 человек. В дипмиссии отметили, что продолжают работу по возвращению в Россию вынужденно находящихся в Молдавии соотечественников.

«В посольство поступило и обработано более 1 тыс. соответствующих обращений», — приводит слова дипломатов ТАСС.

В настоящее время организуются дополнительные рейсы, их могут осуществить и молдавские авиакомпании.

Читайте также: Россия эвакуирует своих граждан из Молдавии