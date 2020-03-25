Вашингтон, , 15:33 — REGNUM Автор YouTube-канала Digital Foundry Александр Батталья заявил, что накопитель SSD консоли PlayStation 5 не сможет обеспечить прорыв в разработке игр с открытым миром. Об этом 25 марта сообщил портал Screen Rant.

Эксперт отметил, что вопреки ожиданиям многих геймеров, какой бы ни была впечатляющей эта технология, она не сможет сама по себе кардинально изменить работу таких игр. Батталья пояснил, что сам принцип работы SSD-дисков не подразумевает, что они могут оказать заметное влияние на существующий подход к дизайну открытого мира.

«Все данные, извлеченные из SSD, будут статическими, абсолютно неизменяемыми», — сказал Батталья, добавив, что существуют другие методы, позволяющие повысить производительность игры, а также детализацию объектов за пределами области ближайшей видимости.

Ранее компания Sony сообщила, что PlayStation 5 будет оборудована SSD объемом 825 гигабайт, который сможет обеспечить скорость передачи данных до 5,5 ГГб в секунду. Консоль также получит процессор с изменяемой частотой до 3,5 ГГц и видеокарту производительностью 10,28 терафлопс.

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