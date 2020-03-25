Абуджа, , 15:41 — REGNUM Нобелевский лауреат Вуле Сойинка подверг критике реакцию нигерийского правительства и религиозных лидеров на коронавирус. Об этом передает ВВС Africa.

На выходных некоторые проповедники в западноафриканской стране игнорировали правительственные директивы о социальном дистанцировании и продолжали проводить воскресные службы, на которых присутствовали тысячи прихожан.

Сойнинка, который живет в Нигерии, где было зарегистрировано 46 случаев COVID-19, сказал в интервью репортеру ВВС Чарльзу Мгболу: «В таких случаях правительство должно принимать к сведению этих нарушителей здравого смысла и гарантировать, что они будут наказаны после того, как этот кризис закончится или в иной момент».

«Мы должны взять на себя церкви и мечети, религии любого рода, включая традиционные религии, которые ведут себя неправильно и дать им понять, что они живут в совсем другие времена, чем они воображают», — добавил он.

Сойинка отметил, что правительство должно открыть достаточно изоляторов, аптек и исследовательских центров, которые бы помогли справиться с кризисом.

Сам профессор Сойинка находился в изоляции в течение девяти дней после возвращения из США, отмечают журналисты.