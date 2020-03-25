Рязань, 25 марта 2020, 15:28 — REGNUM Перечислить половину месячного заработка на поддержку региональных медиков и волонтёров, работающих в условиях мер по противодействию коронавирусу, решил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Об этом он 25 марта написал на своей странице в социальной сети.
Глава региона считает, что дополнительные меры финансовой поддержки необходимы тем медицинским работникам, кто сейчас самоотверженно трудится в сложившейся ситуации. Половину своей месячной зарплаты губернатор переведёт в фонд поддержки социальных инициатив «Единой России».
Заместителю председателя правительства региона Светлане Горячкиной дано поручение подготовить предложения по организации единовременной выплаты медикам из областного бюджета.