Рязань, , 15:28 — REGNUM Перечислить половину месячного заработка на поддержку региональных медиков и волонтёров, работающих в условиях мер по противодействию коронавирусу, решил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Об этом он 25 марта написал на своей странице в социальной сети.

Глава региона считает, что дополнительные меры финансовой поддержки необходимы тем медицинским работникам, кто сейчас самоотверженно трудится в сложившейся ситуации. Половину своей месячной зарплаты губернатор переведёт в фонд поддержки социальных инициатив «Единой России».

«Считаю необходимым половину своего личного месячного заработка перечислить на цели поощрения наших медицинских работников, волонтёров-студентов, которые тоже сейчас будь здоров, как пашут и очень большую помощь приносят. Конечно, заставлять никого не буду, но думаю, что не лишним будет поддержать наших врачей, в том числе материально. Надеюсь, областные министры и другие коллеги из регионального правительства меня поддержат, пока на федеральном уровне этот вопрос ещё решается», — пояснил губернатор.

Заместителю председателя правительства региона Светлане Горячкиной дано поручение подготовить предложения по организации единовременной выплаты медикам из областного бюджета.