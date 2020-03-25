Берлин, , 15:29 — REGNUM Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия планируют освободить из тюрем около 1 тыс. заключенных, в целях снижения риска распространения коронавируса. Об этом 25 марта сообщает журнал Focus.

Как отмечают журналисты, на свободу не будут выпущены те преступники, которым остается отбывать наказание более 18 месяцев, а также это не коснется тех лиц, которые совершали преступления на сексуальной почве.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор инфекция распространилась на весь мир, от нее скончались около 20 тыс. человек.

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