Москва, , 15:24 — REGNUM Военные медики и специалисты-вирусологи Минобороны России, направленные в Италию для помощи в борьбе с распространяем коронавируса, прибыли во Флоренцию на пути в район развертывания в городе Бергамо, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Колонна российской техники уже преодолела более 250 километров после того, как отправилась в путь с авиабазы Практик-де-маре близ Рима. После проверки техники, колонна продолжит движение. Прибытие военных медиков в район развертывания запланировано на поздний вечер 25 марта.

В составе российской колонны 22 единицы специальной техники, в том числе мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальное оборудование для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам, пострадавшим от коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что по поручению президента России Владимира Путина 22−23 марта в Италию силами ВКС РФ были доставлены 8 врачебно сестринских бригад Вооруженных сил России и более 100 военных специалистов-вирусологов, а также необходимое медицинское оборудование. Российские специалисты будут оказывать помощь в борьбе с вирусом в одном из наиболее поражённых районов Италии — городе Бергамо.