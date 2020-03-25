Ташкент, , 15:21 — REGNUM Жители Узбекистана пожертвовали за стуки 5 млрд сумов ($524 тыс.) на борьбу с коронавирусом. Об этом 25 марта заявил член штаба по борьбе с распространением вируса Дониёр Алимов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, все средства находятся на банковском счету благотворительного фонда «Мехр-шафкат ва саломатлик». Алимов отметил, что 1 млрд сумов ($105 тыс.) пожертвовала одна из крупнейших организаций республики.

Член штаба добавил, что средства будут направлены на покупку лекарств, средств гигиены, медицинское оборудование и на премии медицинским работникам.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 марта в Узбекистане выявлено 55 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

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