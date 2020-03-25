Марнеули, , 15:27 — REGNUM Как развивается ситуация в зоне строгого карантина в грузинском городе Марнеули сообщили 25 марта корреспонденты Общественного телевидения.

По данным журналистов, контроль на пунктах пропуска в город ужесточили. На въезде у всех дистанционно замеряют температуру. Выезд из зоны запрещен. Улицы города спецтехника обрабатывает дезинфицирующими растворами.

Медицинские бригады обходят квартиры и обследуют жителей. Всех, у кого подозревают заражение коронавирусом, размещают в полевом госпитале, который был собран в зоне карантина за одну ночь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марнеули и Болниси строгий карантин был введен 23 марта. Есть опасения, что во время массового мероприятия, в котором участвовали жители обоих городов, произошло распространение коронавируса.

По состоянию на утро 25 марта, в этой карантинной зоне обследовали более 20 тыс. жителей. Из них у 25 были признаки заболевания.

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