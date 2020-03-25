Москва, , 15:19 — REGNUM Председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко прокомментировала инициативу депутатов Госдумы, предложивших ужесточить ответственность за за нарушение карантина. В разговорес корреспондентом ИА REGNUM она, в частности, заявила:

«Данная инициатива, как и многие другие, возникающие в связи с пандемией короновируса, в большинстве случаев выглядят скорее как способ прославиться, чем реальное желание помочь в борьбе с распространием вируса в стране. Очевидно, что при растущем количестве заболевших, доказать, кто от кого заразился, а уж тем более тот факт, что это сделано с умыслом, будет фактически невозможно. Более вероятно, что закон будет иметь скорее дисциплирирующий эффект. А на деле применятся он будет в единичных случаях.

Я считаю, что больший упор сейчас необходимо сделать на ужесточение уже имеющейся статьи КоАПа о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Сейчас данная статья предусматривает наказание за невыполнение предписаний санитарного врача — штраф от 500 до 1500 руб. Эти цифры крайне малы, особенно в сложившихся на сегодняшний день обстоятельств, когда угроза от людей, нарушающих предписания, очень велика. Значительно увеличив штрафы и ужесточив ответственность вплоть до ареста, думаю, сможет возыметь необходимое воздействие на граждан, нарушающих карантин».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива ужесточать ответственность за нарушение карантина принадлежит спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину и главе комитета по госстроительству Павлу Крашенинникову. Последний заявил, что в случае, если нарушение это повлекло смерть человека или будет умышленно создана угроза массового заболевания людей, то наказывать следует либо штрафом от 1 млн до 2 млн рублей, либо лишением свободы до 5 лет.

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