Париж, , 15:15 — REGNUM Согласно данным министерства здравоохранения Франции, от коронавируса в стране скончались больше мужчин (57,8%), чем женщин, передает BFM TV.

Сообщается, что это аномально высокий показатель, учитывая, что мужской пол составляет 48,3% населения Франции.

Известно, что среди 2 080 человек, находящихся в настоящее время в отделении интенсивной терапии, 1 465 являются мужчинами, то есть более 70%.

Напомним, в феврале китайский центр по контролю и профилактике заболеваний опубликовал аналогичные результаты. Согласно их исследованию, уровень смертности от коронавируса был 2,8% для мужчин и 1,7% для женщин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Elabe, 87% жителей Франции обеспокоены распространением коронавируса.

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