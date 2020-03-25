Тбилиси, , 15:10 — REGNUM На специальном счету фонда StopCoV, который был создан в сотрудничестве с бизнес-омбудсменом Грузии для поддержки мероприятий по превенции коронавируса, за два дня мобилизовано уже около 6 миллионов лари, заявил на брифинге 25 марта пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

По его словам, создание такого фонда имеет большое значение, так как он объединяет как нужды государства на тот или иной момент, так и возможности бизнеса.

Счет для фонда StopCoV открыт на едином государственном казначейском счету, и перечислять суммы на этот счет могут в режиме онлайн как физические, так и юридические лица. Перечисления сумм принимаются в национальной валюте.

На данный момент в Грузии зарегистрировано 73 случая коронавируса, 10 человек излечились, 4055 находятся в карантине, а 252 в стационарах под наблюдением врачей.