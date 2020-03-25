Тбилиси, , 15:07 — REGNUM Никакого противодействия введенному правительством режиму карантина в муниципалитетах Марнеули и Болниси нет, заявил на брифинге 25 марта пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

По его информации, ситуация в стране в целом и в этих двух районах особенно обсуждалась на сегодняшнем заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Режим строгого карантина действует в Марнеули и Болниси уже 48 часов. Первоначально были некоторые трудности с информированием населения, но благодаря эффективным действиям подразделений МВД и министерства обороны удалось обеспечить изоляцию обоих муниципалитетов и проинформировать наших граждан о необходимости такой меры. Население с пониманием отнеслось к такому решению, за что хочу выразить им благодарность», — заявил Чиковани.

По его словам, в обоих районах особых проблем с продовольствием нет, хотя были отдельные перебои в снабжении маленьких сельских продовольственных магазинов, но и они сейчас устранены.

«По поручению премьер-министра министр сельского хозяйства сегодня направится в оба муниципалитета и на месте изучит ситуацию с поставками продовольствия и поможет на месте решить все существующие проблемы», — сообщил Чиковани.

Сегодня же спецтехника министерства сельского хозяйства проведет дезинфекцию улиц городов и населенных пунктов обоих муниципалитетов.

На данный момент в Грузии зарегистрировано 73 случая коронавируса, 10 человек излечились, 4055 находятся в карантине, а 252 в стационарах под наблюдением врачей. Карантин в Марнеули и Болниси был объявлен 23 марта после того, как одной из жительниц Марнеули в результате лабораторных исследований был поставлен диагноз коронавируса.