Тбилиси, , 15:01 — REGNUM Патриархия Грузии распространила еще одно заявление в связи с порядком богослужения в условиях распространения коронавируса и еще раз подчеркнула, что позицию по обряду причастия менять не собирается.

Споры, которые ведутся в обществе относительно необходимости причащения всех прихожан из одной ложечки, в патриархии считают искусственной обработкой общественного мнения с целью дальнейшего сваливания всей вины на церковь.

«Некоторые средства массовой информации представляют ситуацию так, что возникает ощущение, будто искусственно готовится общественное мнение, чтобы объявить церковь причиной пролем, которые могут возникнуть в будущем, несмотря на то, что именно церковь стремится максимально соблюдать меры безопасности, установленные государством, в том числе Национальным центром по контролю заболеваний», — говорится в заявлении патриархии.

Прихожан, у которых имеются проблемы со здоровьем, патриархия призывает остаться дома, а тем, кто приходит в церковь, придется соблюдать установленную дистанцию — 2 метра в помещении храма и 1,5 метра во дворе. Для этого во всех церквях обозначают места, где могут находиться во время службы прихожане. Службу по возможности проводят под открытым небом. А также стараются распределить прихожан для совершения обряда елеопомазания по разным дням недели, чтобы не допустить скопления большого числа людей.

«Нам непонятно, почему при разговоре о распространении вируса делают акцент на прихожанах, посещающих церковь раз в неделю для получения духовной пищи, тогда как количество людей в хране намного меньше, чем, например, в общественном транспорте, аптечной сети или продовольственном магазине», — недоумевают в патриархии.

Но особенно возмущает грузинских священников противодействие обряду причастия, и они считают, что у критиков церкви нет надлежащих знаний или веры в духовное значение этого таинства.

«Причащение из одной чаши — подтверждение единства прихожан с Христом и друг с другом и высшей любви, а кто отказывается от этого, отказывается и от Спасителя!» — подчеркивается в заявлении.

Тех, кто болеет вирусом, в патриархии призывают оставаться дома и заявляют, что священник сам придет к ним и исполнит службу и обряд. А тем, кто пытается запретить гражданам ходить в церковь, напоминают, что это неоправданное деяние и преступление перед Богом.

Напомним, что решение, согласно которому обряд причастия в церквях Грузии будет исполняться без изменений, из одной ложечки и из одной чаши, Священный синод принял 20 марта. А 21 марта в Грузии было введено чрезвычайное положение, причиной которого стал переход страны на этап внутреннего распространения коронавируса.