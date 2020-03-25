Москва, , 15:00 — REGNUM Льготный проезд на общественном транспорте в Москве, которым ранее пользовались пенсионеры и студенты, отменён. Такое решение приняли власти столицы.

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Как заявил 25 марта мэр Москвы Сергей Собянин, эта мера «непопулярная», однако власти пошли на неё, чтобы «обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек».

Новые ограничения коснутся студентов колледжей и вузов, а также на пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями и будут действовать с 26 марта до 14 апреля.

«Вводимые сегодня ограничения замедлят распространение коронавирусной инфекции и, в конечном счёте, позволят быстрее справиться с ней», — уверен Собянин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее льготный проезд в общественном транспорте Москвы был отменён для школьников, начиная с пятого класса.

Добавим, что, в Москве введены новые ограничительные меры по причине распространения коронавируса. Прописанные в специальном указе мэра столицы Сергея Собянина положения предусматривают временное приостановление работы кинотеатров, ночных клубов, детских игровых и досуговых центров. При этом запрета на работу торговых центров в Москве документ не предусматривает, однако ограничивает их работу.