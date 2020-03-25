Москва, , 15:08 — REGNUM Новые меры введены в Москве в связи с распространением коронавируса. Их перечислил 25 марта на своём сайте мэр столицы Сергей Собянин.

С 26 марта для пожилых и хронически больных москвичей, которых насчитывается около 1,9 млн, вводится режим самоизоляции до 14 апреля. Кроме того, для студентов, жителей столицы старше 65 лет и тех, кто имеет хронические болезни, отменён бесплатный проезд в общественном транспорте.

Закрываются кинотеатры, детские игровые комнаты, развлекательные центры, городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа. Отменены все культурные, развлекательные, спортивные и выставочные мероприятия в помещениях и под открытым небом.

Запрет на деятельность распространяется на фитнес-клубы, боулинги, катки и аквапарки в торговых центрах, тогда как магазины, банки и службы быта продолжат работать. Приостанавливается деятельность ночных клубов и других развлекательных заведений.

В стоматологических кабинетах можно будет получить только экстренную помощь. Офисы «Мои документы» будут принимать граждан только по предварительной записи и только для оказания услуг, которые нельзя получить удалённо. В кафе, ресторанах и барах запрещены кальяны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за минувшие сутки выявлено 120 новых случаев коронавируса.

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