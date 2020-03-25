Воронеж, , 14:58 — REGNUM Воронежские школьники переходят на дистанционное обучение с 31 марта и до особого распоряжения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. Ранее сообщалось, что срок дистанционного обучения до 12 апреля, однако теперь его отменили.

В настоящее время школы готовятся к переходу на дистанционный режим работы — всего в областном центре работает 121 общеобразовательное учреждение, в них участся более 100 тыс. человек. В частности, ведётся работа по определению технических возможностей каждой семьи для организации дистанционного обучения. Также разрабатываются алгоритмы обучения тех детей, у которых по ряду объективных причин отсутствует доступ к интернету.

«Право на общее образование имеют все, ни один ребенок в городе не должен остаться без обучения в четвертой четверти», — уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области действует режим повышенной готовности. Каникулы в школах начались раньше срока, с 17 марта, и были продлены на неделю, до 30 марта. Также в регионе принято решение об отмене всех массовых мероприятий до 1 июля.

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