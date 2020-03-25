Вашингтон, , 14:57 — REGNUM На фоне эпидемии коронавируса в сети активизировались мошенники, которые стали предлагать пользователям сети бесплатный доступ к контенту потокового сервиса Netflix. Об этом 25 марта сообщил портал Screen Rant.

Издание пишет, что злоумышленники рассылают сообщения об акции, которую якобы проводит Netflix, желая помочь людям справиться со скукой в условиях карантинных мер. В тексте таких сообщений содержатся вредоносные ссылки. Компания выступила с опровержением, сообщив, что она не запускала подобных акций.

Ранее многие сервисы и сайты действительно объявили о проведении акций, в рамках которых пользователям, которые подвергли себя самоизоляции, предлагается бесплатный доступ к различному контенту. Например, сервис Amazon Japan предложил любителям аниме бесплатно посмотреть первые 299 эпизодов сериала «Покемоны».

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