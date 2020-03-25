Екатеринбург, , 14:54 — REGNUM Пожилых свердловчан от 65 лет просят оставаться дома до 12 апреля 2020 года. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

С 26 марта 2020 года данным гражданам рекомендуют оставаться дома.

«Самоизоляция для тех, кто находится в группе риска, сейчас критически важна», — сказал губернатор.

Распоряжение с рекомендациями уже подписано главой региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичные рекомендации были выданы в Москве. В Свердловской области подтверждено 13 случаев COVID-19.