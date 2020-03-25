Москва, , 14:52 — REGNUM Стоматологические кабинеты в Москве будут оказывать только неотложную помощь для пациентов с острой болью. Соответствующие требования прописаны в указе мэра Москвы от 25 марта 2020 года.

Ограничения в работе стоматологов связаны с угрозой заражения коронавирусом. Таким образом московские власти планируют замедлить темпы распространения инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, тем же указом вводится временный запрет на работу библиотек, ночных клубов и кинотеатров в столице. Также в городе нельзя будет проводить любые мероприятия при которых происходит скопление людей.

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