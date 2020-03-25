Ташкент, , 14:50 — REGNUM Близким и родственникам заключенных в Узбекистане запретили посещать места лишения свободы для профилактики коронавируса. Об этом 25 марта заявил пресс-секретарь МВД республики Шохрух Гиясов в эфире телеканала Uzreport.

По его словам, для общения с близкими и родственниками заключенным предоставляется телефонная связь. Гиясов отметил, что во всех помещениях, где заключенные находятся длительное время, проводится влажная уборка каждые четыре часа.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 марта ГУВД Ташкента приостановило прием граждан. Однако сотрудникам ОВД разрешили проводить следственные действия по видеосвязи.

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