Оренбург, , 14:45 — REGNUM В Оренбургской области уволены главные врачи двух больниц, расположенных в Оренбурге, а также Александровской районной больницы. Контакты с ним расторгнуты из-за того, что в период пандемии коронавируса медики отдыхали за границей, сообщает orenburg.media.

Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, комментируя расторжение трудовых контрактов, подчеркнула, что формально нарушения в заграничном отдыхе нет, однако такая поездка в период пандемии коронавирусной инфекции — нарушение врачебной этики.

«Для меня это вопрос врачебной этики и доверия. Я считаю, что не может главврач уехать отдыхать, когда такая ситуация», — заявила глава минздрава региона.

Напомним, на 25 марта в Оренбуржье выявлено четыре случая коронавируса: один — в Бузулуке, три — в Оренбурге.