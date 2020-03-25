Джакарта, , 14:44 — REGNUM По данным министерства иностранных дел Индонезии, число инфицированных коронавирусом граждан страны за рубежом составляет 79 человек, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что 25 граждан Индонезии заразились коронавирусом в Сингапуре, 9 человек — в Японии, трое граждан — на Тайване, двое — в Австралии, 16 — в Малайзии, четверо — в Саудовской Аравии, 10 — в Индии, один — в Макао, двое — в Нидерландах, один — в Катаре, трое — в Испании и трое — в Брунее.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто заявил, что по последним данным в стране зафиксировано 790 случаев заражения коронавирусом. 58 человек скончались.

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