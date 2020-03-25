Брянск, , 14:49 — REGNUM Новая улица будет названа в честь выдающегося русского криминолога и последнего председателя Госсовета Российской империи Ивана Щегловитова в Брянске. Решение принято 25 марта на заседании Брянского городского Совета народных депутатов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С инициативой появления улицы в честь земляка выступило надзорное ведомство. Новый топонимический объект появится в Советском районе Брянска от улицы Объездной до улицы Счастливой. Иван Щегловитов был министром юстиции Российской империи в 1906—1915 годах и последним председателем Госсовета Российской империи в 1917 году.

Государственный деятель родился 13 февраля 1861 года в селе Валуец Стародубского уезда Черниговской губернии — ныне Почепский район Брянской области.