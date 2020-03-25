Киев, , 14:44 — REGNUM 56% жителей Украины не поддерживают ужесточение карантинных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса 2019-nCoV, сказано в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованном 24 марта на сайте организации.

Данное решение поддерживает 40% опрошенных. При этом только 39% жителей Украины придерживаются рекомендации не выходить из дома.

Для 64,5% опрошенных важнейшей проблемой стало здоровье близких, неопределённость ситуации — 46,3%, страх заболеть — 32,1% и нехватка денег — 28,5%.

Опрос проводился с 21 по 24 марта 2020 года. Всего участие в опросе приняли 402 жителя всех регионов, подконтрольных Украине. Около 80% опрошенных — жители городов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков спрогнозировал, что длительный карантин приведёт к нехватке еды и медикаментов у жителей Украины, поскольку у них практически нет накоплений.

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