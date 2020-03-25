Барнаул, , 14:37 — REGNUM Внесённый в Госдуму законопроект об усилении наказания за нарушение карантина, согласно которому за создание угрозы массового заражения людей можно будет угодить в тюрьму, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Он сожалеет, что, как только в обществе возникает проблема, мышление и законодателей, и властных структур тут же скатывается к теме «покарать»:

"К сожалению, законопроект об усилении ответственности за нарушение карантина — это предмет уже не медицины, а уголовного права и процесса, где надо доказать мотив и умысел. А это не так просто доказать в медицинских делах. Поэтому в медицинских вопросах мы чаще используем гражданско-правовой подход, когда, защищая права пациентов, в суд идем с пациентом за возмещением вреда. Но это уже не уголовный процесс.

Я могу только сожалеть, что как только сегодня возникает в обществе проблема, то мышление и законодателей, и властных структур тут же скатывается к теме покарать. В то время как психологи отмечают, что более продуктивно можно влиять на поведение людей не только карательными мерами («кнутом»), а и «позитивным подкреплением» («пряник»). И в этом случае надо думать о том, как поддержать людей, добросовестно соблюдающих процедуры карантина».

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно внесённому в Госдуму законопроекту, ужесточающему уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, намеренное нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания, предлагается квалифицировать как терроризм.

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По словам одного из авторов — главы комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова («Единая Россия») — за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло за собой смерть человека, или умышленное создание угрозы массового заболевания людей, стоит наказывать штрафом до 2 млн рублей либо лишением свободы до 5 лет.

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