Нур-Султан, , 14:37 — REGNUM В Казахстане выздоровели два пациента, которые ранее заразились коронавирусом. Об этом 25 марта заявил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев на брифинге.

По его словам, сегодня пациенты должны сдать последние анализы, а завтра их выпишут. «Это наша победа в борьбе с коронавирусом», — сказал министр. Он поблагодарил всех медиков, которые борются с распространением вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 марта в Казахстане обнаружено 79 случаев заражения коронавирусом, в том числе 41 — в Нур-Султане, 31 — в Алма-Ате, 2 — в Караганде и по одному случаю Чимкенте и четырех областях.

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