Воронеж, , 14:35 — REGNUM Все массовые мероприятия на территории Воронежской области отменяются до 1 июля 2020 года, об этом 25 марта сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области. Ряд мероприятий могут быть перенесены на осень.

Пока исключением остаётся празднование Дня Победы — пока подготовка к нему ведётся. Окончательное решение будет принято по рекомендациям федеральных властей. Также не принято решения по отмене детского летнего отдыха, воронежские власти также ожидают решений на федеральном уровне, а пока подготовка ведётся в обычном режиме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в регионе действует режим повышенной готовности в связи с новым коронавирусом. Студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения.