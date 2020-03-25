Лос-Анджелес, США, , 14:58 — REGNUM Правительство округа Лос-Анджелес приобретет у южнокорейских компаний 20 тыс. наборов для диагностики коронавируса. Об этом сообщает CBS Los Angeles со ссылкой на свои источники.

По их данным, сумма сделки составила 1,53 млрд вон (~$1,25 млн). Известно, что правительство округа Лос-Анджелес прибегло к помощи южнокорейских компаний Seegene в связи с нехваткой диагностических наборов в США.

Отмечается, что в настоящее время представители двух стран обсуждают контракт на поставку больше количества наборов для диагностики коронавируса.

«Южнокорейская компания может производить до 100 тыс. диагностических наборов в неделю», — отметили представители правительства округа Лос-Анджелес.

По состоянию на 24 марта, в США зафиксировано 53 600 случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: В США количество заразившихся коронавирусом превысило 50000 человек