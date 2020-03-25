Рязань, , 14:29 — REGNUM Более 10,8 млн рублей на развитие материальной базы в условиях коронавируса получит госпиталь-обсерватор, созданный на базе Рязанской больницы № 10. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов, сообщили 25 мата в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Деньги потратят на закупку дополнительных средств индивидуальной защиты для медработников и препаратов дезинфекции, комплекты одноразовой посуды, постельное белье и продукты для лиц, проходящих карантин и другие необходимые расходные материалы. В госпитале обустроено 30 мест. По словам исполняющего обязанности главного врача больницы №10 Олега Митряева, сейчас там находятся восемь человек в возрасте от 30 до 35 лет, поступившие в медучреждение в период с 19 по 23 марта. В случае благополучного прохождения двухнедельного карантина первых пациентов планируют выписать на следующей неделе.

Средства выделяются из резервного фонда правительства региона.