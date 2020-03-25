Улан-Удэ, , 14:22 — REGNUM Бурятия готова к приходу коронавируса. По словам главы республики Алексея Цыденова, в местных больницах имеется более полутора сотен аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом он рассказал на встрече с журналистами и блогерами.

«Мы полностью обеспечены на сегодня лекарствами для лечения коронавируса. Если будут какие-то осложнения, у нас есть 153 аппарата ИВЛ. Плюс мы 17 аппаратов со строящегося онкоцентра сняли и перевели в наши больницы», — передаёт слова главы газета «Номер один».

В республике также подготовлены дополнительные места для изоляции больных.

Напомним, на территории республики за минувшие сутки появился первый человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Как сообщало ИА REGNUM, для проверки предварительных данных анализы отправлены в Новосибирск.

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