Нур-Султан, , 14:21 — REGNUM Ученые Казахстана разработали тест-систему для выявления коронавирусной инфекции на основе искусственного синтеза ДНК, сообщили 25 марта в пресс-службе президента Казахстана.

Глава республики Касым-Жомарт Токаев посетил 25 марта Национальный центр биотехнологии. Отмечается, что казахстанская тест-система позволяет оперативно выявлять новый вирус. Он обладает более высокой чувствительностью, чем зарубежные аналоги, сообщили в центре.

Биологи также начали разрабатывать вакцину против коронавируса. Токаев отметил важность собственных разработок. «Мы возлагаем большие надежды на вашу работу. Будем помогать», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 марта число случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 79. С 24 марта отменен весенний призыв в армию.

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