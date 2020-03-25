Курск, , 14:18 — REGNUM В магазинах Курской области имеется достаточный запас товаров первой необходимости — крупы, муки, сахара, молочных продуктов. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, на предприятиях региона есть достаточный объем сырья для переработки и производства продуктов питания.

С полной загрузкой работают заводы ООО «Курскзернопром» и ООО ПК «Агропродукт», у них есть около 500 тонн гречневой крупы. На мукомольных предприятиях региона есть около четырёх тысяч тонн муки, её производство можно увеличить. С учётом повышенного спроса курские предприятия готовы на 45% увеличить производство макарон. Мясоперерабатывающие комбинаты работают в обычном режиме, но готовы при необходимости увеличить объемы производства в среднем на 30%, молокоперерабатывающие предприятия могу выпускать на 30% больше продукции, на предприятии ООО «Солнечный край» есть более 600 тонн подсолнечного масла и необходимый запас сырья для дальнейшего производства. Хлебозаводы могут производить на 40−50% больше продукции.

В регионе работает оперативный штаб, который следит за наличием социально значимых продуктов питания и их ценами.

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