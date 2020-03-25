Воронеж, , 14:18 — REGNUM Подомовой объезд жителей Воронежской области, которые недавно вернулись из-за границы и должны находиться на самоизоляции, начинается в регионе. Об этом сообщается 25 марта в телеграм-канале пресс-службы правительства Воронежской области.

«Мобильные бригады (полиция, депздрав, муниципалитет и пр.) будут вручать воронежцам уведомление — обязательство о самоизоляции согласно решению главного санитарного врача России Анны Поповой. Также граждан снабдят памятками и инструкциями о том, как дезинфицировать своё жильё, как вести себя при проявлении клинических симптомов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что самоизоляция считается одним из наиболее эффективных способов в борьбе со вспышкой коронавируса по всей планете. Пока за нарушение правил изоляции в РФ действует административная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в Воронежской области числится шесть человек, у которых официально установлено заражение новым коронавирусом.