Москва, , 14:16 — REGNUM Корпуса инфекционного центра в Новой Москве будут сданы в эксплуатацию в течение 5−7 дней. Об этом 25 марта сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в ходе пресс-тура для журналистов иностранных СМИ на строительную площадку больницы

Уточняется, что в течение 5−7 дней будет завершен ввод корпусов инфекционного центра, затем специалисты приступят к благоустройству и наладке инженерных систем. Полностью центр будет готов в ближайшие недели.

Временная больница рассчитана на 500 мест, из которых половина — отделение интенсивной терапии. «При необходимости количество мест в центре может быть увеличено», — добавил заместитель мэра

25 марта на территории стройплощадки Андрей Бочкарев провел пресс-тур для 30 журналистов, представляющих средства массовой информации Германии, Великобритании, Японии, Италии и Испании.