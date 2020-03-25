Кировский район, , 14:18 — REGNUM Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения пассажирской «Газели» и легковой машины в Кировском районе Ставропольского края. Все они госпитализированы в медучреждения Кабардино-Балкарии, сообщили ИА REGNUM 25 марта в пресс-службе МЧС России по Ставрополью.

Напомним, авария произошла около 07:30 на федеральной трассе «Кавказ». Столкновение автомобиля ВАЗ-2115 и «Газели» произошло после того, как легковушка при обгоне выехала на встречную полосу. Маршрутка от удара несколько раз опрокинулась.

Ранее в краевом управлении ГИБДД сообщали, что в «Газели» на момент ДТП находились 11 пассажиров, пятерым из них понадобилась госпитализация. В МЧС уточнили, что в маршрутке, кроме водителя, были еще 15 человек, детей среди них нет.

«Пострадали 15 человек, все пассажиры автомобиля «Газель» госпитализированы в лечебные учреждения. Погибших нет», — сказано в сообщении.

Известно, что маршрутка выполняла частную перевозку. В момент аварии она ехала в Нальчик со стороны Пятигорска.

Читайте ранее в этом сюжете: Пять человек госпитализированы после ДТП с маршруткой на Ставрополье