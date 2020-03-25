Ташкент, , 14:04 — REGNUM Главное управление внутренних дел (ГУВД) Ташкента приостановило прием граждан по личным обращениям, сообщили 25 марта в пресс-службе ГУВД столицы Узбекистана.

Теперь все обращения необходимо направлять в электронном виде. Вместе с тем следователям разрешается доставлять участников уголовного процесса в органы внутренних дел. Допускается проводить следственные действия в режиме видеоконференции.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 марта отделы ЗАГС, органы министерства юстиции Узбекистана и нотариусы изменят график работы для профилактики коронавируса. Перечисленные ведомства будут принимать граждан только для решения срочных вопросов.

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