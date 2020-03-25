Москва, , 14:02 — REGNUM Более пяти тысяч граждан РФ планировали вылететь из ОАЭ в ближайшие дни. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 25 марта на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Мы думаем о том, чтобы обратиться в Минэкономразвития и Ростуризм в связи с тем, что очень большое наших граждан находятся за рубежом и не могут выбраться оттуда самостоятельно, — призналась она. — Резервный фонд Турпомощи, который рассчитан на вывоз наших туристов, у него только один повод для расходования средств — это банкротство туроператора. А банкротств и закрытия компаний на данный не происходит. И соответственно те проблемы, которые есть у туристов с вывозом, решаются туроператором по мере возможности. Возвращаясь к истории в ОАЭ, туроператор там лишён возможности как-то помочь туристам. По предварительной оценке, там более тысячи организованных туристов, которые должны были вылететь вчера, сегодня и завтра на запланированный рейсах».

Как пояснила Ломидзе, в связи с тем, что в ОАЭ закрывается аэропорт и воздушное пространство, единственный вариант решить этот вопрос — это подключать МИД и вывозить людей спецбортами.

«Более 5 тыс. граждан планировали выезд оттуда в ближайшие дни», — добавила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе рассказала, что в ОАО «зависли» тысячи российских туристов.

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