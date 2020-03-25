Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:01 — REGNUM Лидер оппозиции Танзании Фриман Мбове подтвердил, что у его сына Дадли был выявлен коронавирус, отметив, что он заразился внутри страны. Об этом передает ВВС Swahili.

«Дадли не выезжал за пределы страны в этом году. Он заразился в области Дар-эс-Салам», — подчеркнул Мбове.

«Сейчас состояние Дадли улучшилось. Прекратилась лихорадка. Его больше не мучают головные боли. Он все еще кашляет и в настоящее время изолирован и находится под наблюдением врачей», — заявил Мбове, добавив, что до того, как у него был диагностирован коронавирус, Дадли болел пять дней.

Политик рассказал, что затем его жена, врач по образованию, обратилась в службу по реагированию на вспышку коронавируса, представители которой отвезли его сына в больницу имени Мваньмпалы в Дар-эс-Саламе.

Напомним, что ранее в Танзании сообщалось о 12 заболевших коронавирусом.